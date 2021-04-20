РЖД оценивают работы на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба в 350-700 млрд рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба - Якутском кластере - составит от 350 млрд до 700 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

По его словам, из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития РЖД возможности до 2025 года профинансировать проект собственными средствами нет. При этом обсуждается вариант финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) - в таком случае большая часть работ может быть выполнена уже к 2025-2026 году.

"Что касается Якутского кластера, - это третий этап (модернизации БАМа и Транссиба - прим. ТАСС). По сути, для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд рублей, с электрификацией - 700 млрд рублей", - отметил Макаров.

"Инвестпрограмма РЖД уже сегодня дефицитная, разрыв по 2024-2025 году между ДПР и прогнозными доходами составляет порядка 800 млрд рублей. Можно начинать основные проработки уже сейчас, и тогда на горизонте 2025-2026 года могли бы прогнозировать выполнение части этих работ", - добавил он.

Работы в Якутском кластере необходимы из-за роста спроса на перевозку грузов, пояснил Макаров.

"В соответствии с планами по вывозу угля по итогам реализации первого и второго этапов у нас, естественно, были определенные работы в Якутии, но в гораздо меньших объемах… Совокупное увеличение планируемых к вывозу грузов, относительно параметров второго этапа, - 36 млн тонн к 2024 году", - отметил замгендиректора РЖД.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Как следует из презентации РЖД, в Дальневосточном федеральном округе есть семь основных месторождений угля. На них работают компании "Колмар", "Мечел", СУЭК, "Эльга уголь", "Огоджинская угольная компания". Всего в 2020 году компании транспортировали 45,7 млн тонн.

Контракт с Минобороны

Макаров сообщил, что РЖД планируют заключить контракт с Минобороны на привлечение железнодорожных войск к строительству на Восточном полигоне. Стоимость контракта составит около 2,5-3 млрд рублей, или 5% от общего объема финансирования всех работ.

"Мы выделили им участок Улак - Февральск протяженностью 330 км, на котором расположены 19 объектов - разъездов, двухпутных вставок. В качестве одного из подрядчиков "РЖДстроя" работы будут выполнять служащие железнодорожных войск, - сказал Макаров. - Стоимость работ, которые железнодорожные войска будут выполнять, составит порядка 2,5-3 млрд рублей. Это около 5% от общей стоимости работ".

Он отметил, что договор заключается с Министерством обороны, а финансирование в итоге поступает в бюджет РФ. "Договор мы заключаем с Министерством обороны, а платежи за выполненные работы идут на их счет в казначейство. Они - один из подрядчиков, который работает в соответствии со сметой - оплата производится в соответствии с проектной документацией. Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", - пояснил Макаров.

По его словам, привлечение военных к стройке на Восточном полигоне помогает РЖД решить кадровый дефицит и дефицит подрядных организаций. На данный момент РЖД привлекают подрядчиков на Восточный полигон из европейской части России.

Он также отметил, что работы распланированы до 2023 года, но в перспективе возможно продолжение сотрудничества вплоть до 2030 года. Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что военные строители могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали, стороны вели переговоры.

Средства ФНБ

РЖД назвали проекты, на которые компании могут понадобиться средства из Фонда национального благосостояния: якутский участок Байкало-Амурской магистрали и центральный транспортный узел, заявил Макаров. По его словам, стоимость строительства "якутского участка" БАМа составляет 350 млрд рублей. "Будем заявляться (на средства ФНБ), отталкиваясь от максимума, который возможен", - сказал Макаров.

"Второй объект, который мы предлагаем (для финансирования из ФНБ), - "центральный транспортный узел", - добавил он. По его словам, в рамках программы до 2024 года есть дефицит федерального финансирования в 105 млрд рублей. "Чтобы не сворачивать темп работ в Москве, могут быть рассмотрены средства ФНБ ", - пояснил он.