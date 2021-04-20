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Структура Минобороны сократила долг перед сбытами "Интер РАО" до 0,89 млрд рублей

В генерирующей компании отметили, что задолженность "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны за электроэнергию в настоящее время находится на уровне среднемесячного начисления

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Задолженность "Центрального жилищно-коммунального управления" (ЦЖКУ) Министерства обороны РФ перед сбытовыми компаниями группы "Интер РАО" в 2020 году снизилась до 886 млн рублей, сообщили журналистам в генерирующей компании.

"Задолженность ФГБУ ЦЖКУ Минобороны перед сбытовыми компаниями группы "Интер РАО" за 2020 год сократилась более чем в два раза, с 1,592 млрд рублей до 886 млн рублей", - сообщили в компании.

Там добавили, что задолженность ЦЖКУ за электроэнергию в настоящее время находится на уровне среднемесячного начисления.

Ранее сообщалось, что в январе - мае 2020 года предприятия Минобороны РФ сократили сумму своих долгов перед "Интер РАО" на 37,3%, до 2,231 млрд рублей.

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