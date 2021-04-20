Сенаторы рекомендуют Минсельхозу предоставить цветоводам право на льготные кредиты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендует Минсельхозу РФ дать производителям цветочной продукции право на льготные краткосрочные кредиты. Документ с рекомендациями сенаторов есть в распоряжении ТАСС.

"Предложить министерству сельского хозяйства РФ разработать до 20 мая 2021 года программу развития отрасли цветоводства, определив в ней перечень мер государственной поддержки отечественных производителей цветочной продукции и условия ее предоставления. Кроме того, уточнить порядок предоставления льготных краткосрочных кредитов, включив в число их получателей производителей цветочной продукции", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС зампред комитета Андрей Епишин, срок до 20 мая был рекомендован министерству в связи с особенностями формирования бюджета на очередной финансовый год. "Поставили срок до 20 мая, чтобы реально уже с 2022 года были меры поддержки, чтобы они были включены в бюджет на очередной финансовый год. Мы держим данную тему на контроле, у нас есть уверенность, что в этом году будет сделано несколько существенных шагов [по поддержке отрасли]", - уточнил сенатор.

Как указано на сайте Минсельхоза, в 2021 году был расширен перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов, выдаваемых на срок до одного года. Их теперь можно направлять в том числе на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных цветоводов, так как "цены на цветы кусаются". До этого Матвиенко также неоднократно предлагала вернуться к вопросу освобождения от НДС отечественных производителей цветочной продукции. По словам замглавы Минфина, проблема состоит в том, что цветы завозятся через Белоруссию, исходя из заниженной таможенной стоимости.