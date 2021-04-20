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Пандемия COVID-19

Gilead оспорила выдачу лицензии "Фармсинтезу" на производство лекарства против COVID-19

По данным газеты "Ведомости", в компании считают, что срочной потребности в принудительной лицензии не было
© AP Photo/Ben Margot

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ рассмотрит иск компании Gilead Sciences, оспорившей распоряжение о предоставлении "Фармасинтезу" принудительной лицензии на производство лекарства против COVID-19. Информация об этом размещена в картотеке Верховного суда РФ.

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Верховный суд РФ 27 мая рассмотрит иск компании Gilead Sciences к российскому правительству об оспаривании распоряжения о предоставлении "Фармасинтезу" принудительной лицензии на производство ремдесивира под маркой "Ремдеформ".

По данным газеты "Ведомости", в Gilead считают, что в распоряжении неточна информация о патентах, а спрос на дженерик показал, что срочной потребности в принудительной лицензии не было.

В январе 2021 года правительство РФ разрешило "Фармасинтезу" выпускать лекарство от коронавируса без согласия Gilead Sciences в течение одного года для обеспечения населения России лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием ремдесивир.

Ремдесивир выпускает американская компания Gilead Sciences под брендом "Веклури". "Фармасинтез" разработал аналог под брендом "Ремдеформ".

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