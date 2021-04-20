Эксперты рассказали, что может помочь сдержать рост цен на отдых в России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сдержать рост цен на туристические услуги в России на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и рядом других стран поможет снижение НДС для гостиниц с 20% до 10%, а также поддержка государства в развитии инфраструктуры объектов размещения. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. На фоне этого некоторые российские туроператоры, отели и гостиницы, особенно в курортных городах, подняли цены на свои услуги. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее привела в пример публикацию в СМИ о том, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе "все включено". Она сообщила, что верхняя палата парламента поручила комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты.

Инфраструктурная поддержка

Закрытие границ с рядом стран, популярных для отдыха, и дорогая валюта привели к тому, что россияне переориентируются на внутренний туризм: либо в пределах своих и соседних регионов, либо на приморских курортах, сказал ТАСС председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов.

Он отметил, что рост цен во многом связан с объективными факторами. Один из них - сезонное повышение на летний отдых на курортах Крыма и Краснодарского края. "Из-за высокого спроса на море и солнце отельеры решили повысить цены. У нас свободная экономика, и предприниматель может ставить ту цену, за которую услуги готовы приобрести. Не считаю, что нужно вводить какие-то установочные цены на гостиничные номера, потому что это не товар первой необходимости. И не нужно думать, что отельеры пытаются отыграться за 2020 год. Просто сложился высокий спрос, почему бы им этим не воспользоваться. Можно сказать, что для них начался второй чемпионат мира по футболу", - отметил он.

По его словам, сдержать рост цен в такой ситуации может создание конкуренции на рынке гостиничного бизнеса, которая в том числе улучшит и сервис. "Турецкие отели стали такими востребованными не потому, что предприниматели там более добросовестные, а потому что государство систематически инвестирует крупные суммы в инфраструктурные проекты: дороги, рекреационные зоны, тем самым формируя стабильный спрос. А когда есть стабильный спрос, любой предприниматель может планировать свой бюджет и улучшать сервис", - пояснил он.

"Второе: если устанавливать максимальную цену за номер в зависимости от категории звездности, как это делали во время того же чемпионата мира по футболу в 2018 году, то нужно давать и дотации отелям. Например, компенсировать какую-то гарантированную часть от будущей выручки, допустим, 20-30%", - добавил Сабиржанов.

Эксперт государственной системы классификации гостиниц, гендиректор "Школы гостеприимства и сервиса" Ирина Косогорова считает, что цены будут выравниваться за счет того, что "многие предприниматели будут вводить популярные и дорогие услуги, а когда рынок насытится, снова появится конкуренция". "Государству стоит поддерживать обновление и модернизацию гостиниц, введение инноваций и современных технологий. Возможно, это льготные кредиты на новое оборудование для систем вентиляции, электроснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения, на обновление мебели, закупку сантехники", - перечислила она возможные варианты господдержки.

Директор отеля "Гарден" из Тюмени Алексей Ергалиев отметил, что в части господдержки нужно "рассматривать каждый регион в отдельности, где-то запускать чартеры, а где-то достраивать отели, рестораны и кафе - тогда конкуренция будет расти". Владелец отеля в Нижнем Новгороде, работающего под брендом Hampton by Hilton, сопредседатель регионального отделения Партии роста Александр Кузнецов полагает, "чтобы сдерживать цены, государству нужно идти по опыту мирового бизнеса и снижать НДС для гостиниц". "Во всем мире он составляет 10%. К примеру, в Англии, в Италии. А у нас ставка НДС для классифицированных гостиниц - 20%", - напомнил он.

Регулировать ценообразование невозможно

Накапливаемая подушка туротраслью, во-первых, это попытка компенсировать потери 2020 года, во-вторых, - задел на будущие инвестиции, сказал ТАСС советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Он отметил, что туристическая отрасль - это такая распределенная система, огромное количество владельцев частного сектора, мини-гостиниц, ресторанов, кафе, водителей, экскурсоводов. "Регулировать ценообразование здесь, наверное, просто невозможно. Единственное, что можно было бы сделать - проверить формальное соответствие действий различных туристических учреждений законодательству. Если есть какие-то нарушения законов - пресекать", - уточнил он.

По его словам, глобально необходимо стимулировать развитие внутреннего туризма: развивать существующие объекты, строить новые, насыщать рынок предложением, которое будет ориентировано не только на россиян, но и на иностранцев. Правительство РФ уже сейчас много делает в этом направлении, добавил Свириденко.

Генеральный директор компании "Отельер" Виталий Самойлик также убежден, что рост цен на туристические услуги "обоснован, за исключением, может быть, редких случаев, связанных с картельным сговором или монопольным поведением с использованием доминирующего положения". По его прогнозу, цены на услуги к лету "вырастут пропорционально реальной инфляции и соразмерно подорожанию любых других товаров и услуг в стране".