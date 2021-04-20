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ТПП предложила вручать предпринимателям копию протокола осмотра помещения

Президент палаты Сергей Катырин считает, что это обеспечит сбалансированный правовой подход к защите прав предпринимателей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России разработала законопроект, в котором предлагается предусмотреть обязанность правоохранительных органов вручать предпринимателям копию протокола осмотра принадлежащих компаниям помещений. Об этом сообщил во вторник ТАСС президент палаты Сергей Катырин.

"Палата инициировала поправки о расширении гарантий прав бизнеса в уголовном судопроизводстве. Законопроектом предлагается предусмотреть в ст. 177 "Порядок производства осмотра" УПК РФ обязанность правоохранительных органов вручать копию протокола осмотра представителю администрации организации, если он присутствовал при производстве осмотра", - сказал он.

По словам Катырина, пока Уголовно-процессуальный кодекс РФ такую процедуру не предусматривает, несмотря на то что при осмотре может быть изъято имущество, документы и предметы, а предприниматель лишается права владения собственностью организации на некоторое время. "Не обладая документом, в котором зафиксирован факт изъятия документов и имущества, предприниматели лишаются возможности обосновать, к примеру, неисполнение договорных обязательств и своевременного предоставления налоговой отчетности", - пояснил глава ТПП.

Предлагаемые дополнения "обеспечат сбалансированный правовой подход к защите прав предпринимателей", подчеркнул он.

Катырин добавил, что законопроект основан на обращениях представителей бизнеса об оспаривании законности изъятия собственности, которые поступают на цифровую платформу "Забизнес.рф" и в ТПП РФ.

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РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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