Минтруд не поддержал идею разрешить самозанятым заключать договор соцстрахования

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минтруд РФ не поддержал просьбу бизнес-объединения "Опора России" о предоставлении возможности самозанятым на добровольной основе заключать договор обязательного социального страхования. Это следует из письма ведомства, направленного в "Опору России" (копия есть у ТАСС).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-объединения, плательщики налога на профессиональный доход без статуса индивидуального предпринимателя не могут заключить договор соцстрахования и уйти в декрет или на больничный с полагающимися компенсациями. При этом для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию регистрация в качестве ИП для самозанятого лица не обязательна.

"Фондом социального страхования РФ произведен анализ поступления страховых взносов и выплат страхового обеспечения лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из которого следует, что размер страхового обеспечения, предоставляемого ежегодно данной категории лиц, значительно превышает размер поступающих от них страховых взносов", - говорится в письме Минтруда.

Как следует из письма ведомства, в 2020 году в РФ зарегистрировано 24 659 физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и уплативших в 2019 году страховые взносы в Фонд социального страхования РФ в сумме 96,8 млн рублей. При этом выплаты страхового обеспечения указанным лицам в 2020 году составили 852,7 млн рублей.

"Учитывая изложенное, в случае расширения круга лиц, имеющих право добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, существует вероятность формирования дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, что приведет к возникновению финансовых рисков для выполнения фондом социальных обязательств", - говорится в письме.

Просьба "Опоры России"

"Опора России" не согласилась с позицией Минтруда. "Нам кажется несправедливым то, что часть населения может воспользоваться такой опцией, а часть нет. С ПФР разрешили самозанятым заключать договор, а в разрезе социалки получилось 50/50: если самозанятый зарегистрирован как ИП, то он может оформить договор и платить взносы. А если просто самозанятый, то нет. На наш взгляд, у этих двух категорий самозанятых должны быть одинаковые права", - сообщила ТАСС заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Дарья Мартынова.

Бизнес-объединение в конце марта обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в существующее законодательство, чтобы дать самозанятым возможность добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию. В письме главы бизнес-объединения Александра Калинина (копия письма также есть в распоряжении ТАСС) говорится о поступающих в организацию обращениях самозанятых с жалобами на невозможность добровольно заключить договор обязательного соцстрахования.

"Возможность добровольно заключить договор обязательного социального страхования есть только у адвокатов, индивидуальных предпринимателей, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), членов семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Для физических лиц, не обладающих ни одним из вышеперечисленных статусов, такая возможность отсутствует", - указывается в письме "Опоры России".

В соответствии с существующим законодательством выбрать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" может как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. В настоящее время для обеих категорий самозанятых предусмотрена возможность добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а в отношения по обязательному социальному страхованию может вступить только то самозанятое лицо, которое зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.