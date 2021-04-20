Цены на жилье в Крыму выросли на 25% за три года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Рост цен на жилье в Крыму составил порядка 20-25% за последние три года, что связано, в частности, с повышенным спросом, но сейчас цена стабилизировалось, в 2021 году динамика будет не выше уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы. По словам вице-премьера, основное влияние на рост цен на жилье оказывают удорожание строительных материалов, нехватка рабочей силы, переход на проектное финансирование, программа льготной ипотеки, а также пандемия. Хуснуллин добавил, что из-за увеличения цен на стройматериалы может подорожать и стройка по государственным контрактам.

"За последние три года рост цен на жилье составил порядка 20-25%, в первую очередь, это связано с повышенным спросом на жилье в нашей республике. В ближайшее время цена будет держаться, рост составит не выше уровня показателя годовой инфляции за 2021 год", - рассказал Кабанов.

По его словам, рост цен был обусловлен несколькими факторами: ограничениями, повышением стоимости материалов, появлением льготной ипотеки.

При этом крымский вице-премьер выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию новых объектов сможет стабилизировать цены на рынке недвижимости. Власти республики формируют семь перспективных площадок, где "в ближайшие 7-10 лет можно будет построить до 5 млн кв. м жилья".

"Крымская недвижимость стабильно показывает умеренный рост. Крым - это южный курортный регион и в любом случае спрос на жилье здесь всегда будет повышен, а само жилье востребовано как для жизни, так и получения дохода. На сегодняшний день Крым рядом крупных инвестиционных компаний недооценен, но мы видим постоянный повышенный интерес ряда российских инвесторов. Крым с его льготами для участников свободной экономической зоны дает ряд определенных преференций инвесторам, поэтому наш регион является одной из интереснейших инвестиционных площадок в Российской Федерации", - добавил Кабанов.