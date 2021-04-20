"Известия": свыше 90 самолетов поступят в 2021 году в парки российских авиакомпаний

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании примут в 2021 году в свои парки более 90 самолетов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные крупных авиаперевозчиков и компаний.

По информации издания, девять новейших компания Airbus A320/321neo ожидают в компании S7 Airlines. В "Уральских авиалиниях" сообщили о планах получить три Airbus A321neo, два Airbus A320 и два Boeing 737-800. В то же время из парка авиакомпании будут выведены пять Airbus А320/А321. Авиакомпания Smartavia получила в апреле первый из трех Airbus A320neo, поставка еще двух ожидается до конца года, приводит газета данные авиакомпаний. Авиакомпания Utair запланировала пополнение парка семью Boeing 737, один из которых поступил в марте.

"Аэрофлот" ожидает поставку трех Airbus A350. В мае планируется поставка одного Boeing 777. В 2021 году также ожидается приход девяти Airbus A320/321neo, сообщают "Известия".

В январе 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о поставке компаниям в текущем году 37 Superjet 100 (SSJ-100). В компании "Иркут" газете отметили, что получателями таких самолетов станут авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), Red Wings (принадлежит госкорпорации "Ростех") и ростовский авиаперевозчик "Азимут".

В конце декабря 2020 года ТАСС сообщал, что гендиректор компании Red Wings Евгений Ключарев заявил журналистам о планах компании довести до 20 самолетов семейство А320, до 15-16 машин - SSJ 100. Кроме того, компания подала заявление в Росавиацию на освоение нового типа, Boeing 777. В апреле-мае компания получит один Airbus 321 и четыре SSJ-100.

Парк дальневосточной авиакомпании, создающийся на базе "Авроры", в 2021 году году должны пополнить один SSJ-100 и три канадских DHC-8, приводят "Известия" концепцию развития компании до 2025 года. "ИрАэро" в текущем году вернула два SSJ-100 лизингодателю. В настоящее время ведет переговоры о пополнении флота, сообщил изданию представитель компании, уточнив, что рассматривается лизинг Airbus 319. Глава компании иркутской авиакомпании "Ангара" Сергей Саламатов сообщил о замене пяти Ан-148, а также взятии в аренду три Ан-24.