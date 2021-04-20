Крым и Севастополь получили еще 3,3 млрд рублей на водоснабжение

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России направило дополнительно 3,3 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма и Севастополя, сообщается во вторник на сайте министерства.

Ранее правительство РФ намеревалось направить более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

"Минэкономразвития России заключило соответствующие соглашения с субъектами Российской Федерации региона: Республикой Крым и городом Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда правительства России. Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субсидия будет направлена на геологоразведку для поиска новых источников воды и ремонт трубопроводов. Планируется бурение новых скважин питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Уточняется, что средства выделены правительством Российской Федерации на условиях софинансирования. Они составляют 95% от суммы, необходимой для реализации проектов, еще 5% регионы должны вложить из собственных средств.

"Проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и ряда других районов Республики Крым пока еще остается актуальной, при этом мы применяем тактику гибкого реагирования - точечно поддерживаем существующую систему. Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения", - приводятся в сообщении слова замминистра Сергея Назарова.

Проблемы с водоснабжением

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, и несколько населенных пунктов Крыма получают воду по графику. В числе приоритетных мер по решению проблемы власти называют ремонт водопроводных сетей, потери на которых пока слишком велики, и поиск новых источников водоснабжения.