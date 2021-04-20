АСВ подало иск к экс-владельцу банка "Югра" Хотину

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы иск к бенефициару обанкротившегося банка "Югра" Алексею Хотину и к 27 связанным с ним компаниям на общую сумму свыше 210 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 19 апреля.

Среди ответчиков - нефтяные компании "Дулисьма", "Русь-ойл", "Каюм нефть", "Восток", "Сатурн", "Иреляхнефть", "Хортица" и ряд других активов, связанных с Хотиным.

Банк "Югра" по размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у него была отозвана лицензия. Основным собственником "Югры" являлся Алексей Хотин. В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ РФ назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физических лиц (доля таких кредитов составила порядка 90%) и отсутствие адекватных резервов.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал тогда "дыру" в капитале банка в 160,9 млрд руб.

Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. В отношении него и других руководителей банка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле 2020 года отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 млрд руб.