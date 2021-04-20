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Власти Крыма передали в СК материалы по ущербу от водной блокады полуострова

Один из основных фигурантов иска - бывший президент Украины Петр Порошенко
© Артем Геодакян/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма передали в Следственный комитет РФ материалы по ущербу от водной блокады полуострова, иск готовится к бывшим президентам Украины Петру Порошенко и Леониду Кравчуку, сообщил журналистам глава Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

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"Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответят перед судом и энергетические террористы во главе с [Ленуром] Ислямовым и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК [Бориса] Бабина", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКрымКравчук, Леонид Макарович
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