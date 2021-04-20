Власти Крыма передали в СК материалы по ущербу от водной блокады полуострова

"Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответят перед судом и энергетические террористы во главе с [Ленуром] Ислямовым и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК [Бориса] Бабина", - сказал он.