Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,2%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,2% и достиг 3 581,37 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% - до 1 482,48 пункта.

К 10:13 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 590,2 пункта (+0,45%), индекс РТС рос на 0,72% - до 1 487,28 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,07% - до $67,77 за баррель. Фьючерс нефти сорта WTI дорожает на 0,99% и торгуется на уровне $64,06 за баррель.