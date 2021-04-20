Заходы высокоскоростной магистрали Москва - Петербург построят до 2024 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. РЖД планируют закончить строительство входов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург до 2024 года. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров. По его словам, новые железнодорожные пути во время строительства основной части ВСМ также можно будет эксплуатировать для увеличения перевозок обычными пригородными поездами и "Сапсанами".

"До 2024 года будут построены входы в Москву и Санкт-Петербург. Они будут увязаны с существующей сетью и тут же начнут эксплуатироваться - за счет этого мы сможем существенно увеличить поток пригородных поездов на входах в Центральный и Санкт-Петербургский транспортные узлы", - сказал Макаров.

Сейчас железнодорожное полотно между городами состоит из четырех путей.

"Строительство пятого и шестого путей позволит нам запустить дополнительные пригородные поезда, а также "Сапсаны", потому что мы ждем прибытия 10 новых поездов на горизонте 2023-2024 годов", - отметил он.

Ранее первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов сообщал, что РЖД в 2022 году начнут строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Санкт-Петербург.

О ВСМ

Минтранс рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, рассказывал в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута за первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации - в 2031 году. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн руб., отмечал он.