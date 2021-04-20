Законопроект об ограничении иностранной доли в онлайн-кинотеатрах отзовут для доработки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в аудиовизуальных сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию, отзовут для доработки, документ скорректируют совместно с отраслью. Об этом во вторник сообщил ТАСС автор инициативы Антон Горелкин.

"Провели много дискуссий, и поступило много откликов со стороны отрасли. Тема уже назрела и перезрела, поэтому надо принимать решения по трансформации инициативы в соответствии с откликами отрасли, чтобы у отечественных компаний были комфортные условия, на что в целом и направлена вся инициатива. Трансформация инициативы необходима, но для того, чтобы что-то отозвать, надо тогда что-то внести взамен, мы сейчас работаем над этим в контакте с отраслью", - сказал Горелкин.

Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией более 50% сделано исключение - доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный в декабре прошлого года законопроект это исключение убирает.

Согласно инициативе, иностранная доля в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса может быть выше 20% при условии согласования с правительственной комиссией.

По словам Горелкина, идея законодательного регулирования аудиовизуальных сервисов заключалась в том, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров.