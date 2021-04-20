UCF Invest совместно с UCF Partners просит суд Кипра взыскать $100 млн с "Холодильник.ру"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. UCF Invest Limited совместно с UCF Partners Limited обратилась в Окружной суд Никосии (Республика Кипр) с иском в отношении "Эдил-Импорт" (акционер крупного онлайн-ретейлера "Холодильник.ру") и его акционера Валерия Ковалева о взыскании ущерба в размере $100 млн. Об этом ТАСС сообщили в компании UCF Partners Limited.

"UCF - миноритарный акционер "Холодильник.ру" - заявляет о своем фактическом отстранении от участия в управлении компанией и снижении акционерной стоимости. В иске также заявлено требование о взыскании сумм репутационного урона. Общий ущерб по оценке истца составляет $100 млн", - говорится в сообщении.

В 2013 году, как утверждает истец, компания Kempolia Investments Limited, одним из акционеров которой выступала компания UCF, инвестировала $10 млн в предпродажную подготовку "Холодильник.ру", получив за это 10%-ную долю компании и дополнительный агентский контракт на ее продажу с возможностью получения агентской комиссии около $20 млн. Однако, согласно иску, полученные от Kempolia средства были выведены из капитала ретейлера, а сама компания UCF отстранена от управления.

В беседе с ТАСС основатель онлайн-ретейлера Валерий Ковалев отметил, что не получал иска от компании UCF Partners Limited. Он также добавил, что UCF никогда не была миноритарным акционером ни "Холодильник.ру", ни структур, владеющих ретейлером. "Ни у "Холодильника.ру", ни у Gelance (кипрский владелец "Холодильника.ру") такого учредителя нет. Никогда UCF не принимал участия в операционной деятельности "Холодильник.ру или его владельцев", - сказал он.

"Эдил-Импорт" и экс-генеральному директору Валерию Ковалеву ничего неизвестно об иске компании UCF Partners Limited в кипрский суд. Компания UCF Partners Limited никогда не обращалась ни к "Эдил-Импорт", ни лично к Валерию Ковалеву с какими-либо претензиями (в том числе, досудебными) относительно ее отстранения от участия в управлении компанией, равно как и в отношении взыскания сумм некоего репутационного урона. Такие претензии считаем заведомо несостоятельными уже лишь по той причине, что в списке акционеров "Холодильник.ру" компании с названием UCF Partners Ltd. никогда не было и нет", - сообщили ТАСС в "Холодильник.ру", отметив, что UCF Partners Limited никогда не инвестировала в ретейлера и не имела в проекте доли, ни напрямую, ни косвенно.

Суд Никосии подтвердил ТАСС наличие иска.

"Холодильник.ру" - российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники, запущен в 2003 году. По данным аналитической системы "Спарк", владельцем "Холодильник.ру" является ООО "Эдил-импорт", чьим единственным акционером является кипрская "Гелансе ентерпрайсис лимитед". Оборот компании за 2020 год достиг 25 млрд рублей. В октябре 2018 года "Эдил-Импорт" подала в кипрский суд иск о мошенничестве, в рамках которого требует компенсации за мошеннические действия от компании UCF Partners Limited и связанных с ней лиц.