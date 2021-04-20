СМИ: производство вакцины "Спутник V" в Южной Корее начнется в мае

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Дочерняя компания фирмы GL Rapha начнет производство российской вакцины "Спутник V" на территории Республики Корея в мае. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

Сначала Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с GL Rapha о производстве 150 млн доз вакцины, затем РФПИ заключил соглашение с консорциумом, возглавляемым этой южнокорейской компанией, о производстве еще 500 млн доз. Все объемы пойдут на экспорт, отмечает агентство, российская вакцина в стране пока не одобрена.

15 апреля РФПИ сообщил, что подписал соглашение о передаче технологий с этим консорциумом. Пробная партия прививки уже была передана российской стороне.

16 апреля был подписан договор с консорциумом под началом компании Huons Global. В этом случае объемы производства, которое начнется в августе, не разглашались, но объединение способно выпускать около 100 млн доз в месяц.

В августе прошлого года "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной в мире. По последним данным РФПИ, эффективность российской вакцины составила 97,6%.