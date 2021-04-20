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Меркель признала, что вокруг "Северного потока - 2" идет "политическая борьба"

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT/POOL
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT/POOL

Меркель признала, что вокруг "Северного потока - 2" идет "политическая борьба".

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Меркель, АнгелаГермания
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