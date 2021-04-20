В Минцифры прокомментировали данные РСПП о стоимости перехода на отечественный софт

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Оценка затрат российских субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в более чем 1 трлн руб., приведенная главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, не может быть объективно проанализирована. Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном 20 апреля.

"Я не совсем понимаю, как проводилась эта [осуществленная РСПП] оценка, поэтому эту цифру [1 трлн руб.] нельзя оценить объективно. Но мы уже по просьбе РСПП сдвинули сроки перехода на отечественный софт на два года. На объектах КИИ недопустимы риски кибербезопасности, следовательно, нужно уходить от зарубежных программных решений, но очевидно, что замена возможна только на конкурентоспособные российские аналоги", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что, хотя затраты на перевод всех обеспечивающих КИИ компаний на российское ПО могут оказаться существенными, имеющиеся сегодня риски - "намного серьезнее".

"В этой связи, может, вместо вывода значительных сумм в офшоры членам РСПП вложить эти средства в обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры?", - добавил Шадаев.

Глава министерства подчеркнул, что все субъекты КИИ имеют достаточное количество времени для подготовки к переходу на российское ПО. Он также сообщил, что переход на отечественный софт позволит обеспечить безопасность, расширить независимость от зарубежного ПО и сформировать гарантированный спрос на российские разработки.

Переход на российское ПО

Ранее издание РБК написало, что президент РСПП Александр Шохин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором оценил затраты промышленных предприятий, банков и ИТ-компаний РФ в связи с требованием Минцифры перейти на российский софт в более чем 1 трлн руб.

8 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов сообщил, что правительство РФ в ближайшее время представит проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение. В январе 2021 года Минцифры РФ предложило ускорить на год - до 2023 года - переход на российское программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры.

Проект указа, размещенный в октябре 2020 года, предполагал, что субъектам критической информационной инфраструктуры до 1 января 2024 года необходимо будет осуществить переход на преимущественное использование российского программного обеспечения, а до 1 января 2025 года - на преимущественное использование российского оборудования. Новый проект предполагает ускорить этот переход на год - до 2023 года и 2024 года соответственно.

В июле 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС говорил, что доля российских компаний на рынке оборудования для критической информационной инфраструктуры составляет около 15-20% в основном за счет закупок для государственных нужд.