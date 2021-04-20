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Сбербанк выявил в даркнете 33 площадки, участвующие в продаже данных россиян

По оценкам кредитной организации, в таком нелегальном обороте информации может участвовать около 2 млн человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк выявил в даркнете 33 площадки, участвующие в продаже данных россиян. Всего, по оценкам кредитной организации, в таком нелегальном обороте информации может участвовать около 2 млн человек, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Сегодня в сети, особенно в так называемом теневом интернете - даркнете - находится огромное количество данных. Мы у себя внутри команды сделали анализ даркнета и обнаружили, что сегодня там огромное поле деятельности, где достаточно свободно ведут себя кибермошенники. Мы обнаружили не менее 33 соответствующих площадок и 2,33 млн так называемым аккаунтов. Это означает, что где-то в районе 2 млн человек могут участвовать в этом обмене информацией", - сказал он.

Так, в презентации Сбербанка отмечается, что на 12 площадках осуществляется непосредственно "пробив" и продажа данных, девять площадок предоставляют информацию для кардинга (мошенничество с банковскими картами).

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Россия
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