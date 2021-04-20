Выплаты возмещения вкладчикам лишившегося лицензии банка "Нейва" начнутся 26 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Почти все вкладчики банка "Нейва", который 16 апреля лишился лицензии, смогут полностью возместить свои вклады. Выплаты страхового возмещения начнутся 26 апреля, сообщили в департаменте общественных связей госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" во вторник.

"В настоящее время назначенная Банком России временная администрация по управлению кредитной организацией "Банк "Нейва" завершает формирование реестра обязательств банка перед вкладчиками, в соответствии с которым агентство будет выплачивать страховое возмещение. По оценкам агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов", - говорится в сообщении.

Для организации оперативных выплат страхового возмещения агентство проводит конкурс по отбору банков-агентов, о результатах которого будет сообщено 22 апреля. При этом агентство планирует начать выплаты страхового возмещения вкладчикам банка с 26 апреля. Размер страховой ответственности агентства составит около 5,7 млрд рублей, в том числе порядка 930 млн рублей по счетам юридических лиц, включая малые предприятия и некоммерческие организации.

"Агентство будет осуществлять прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам банка "Нейва" через банки-агенты в течение не менее одного года. Для получения страхового возмещения вкладчику будет достаточно представить в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполнить заявление о выплате возмещения по форме, определенной агентством", - добавили в департаменте.

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у банка "Нейва". По состоянию на 1 апреля по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ. По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 5,6 млрд руб.