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Выплаты возмещения вкладчикам лишившегося лицензии банка "Нейва" начнутся 26 апреля

По оценкам "Агентства по страхованию вкладов", 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Почти все вкладчики банка "Нейва", который 16 апреля лишился лицензии, смогут полностью возместить свои вклады. Выплаты страхового возмещения начнутся 26 апреля, сообщили в департаменте общественных связей госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" во вторник.

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"В настоящее время назначенная Банком России временная администрация по управлению кредитной организацией "Банк "Нейва" завершает формирование реестра обязательств банка перед вкладчиками, в соответствии с которым агентство будет выплачивать страховое возмещение. По оценкам агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов", - говорится в сообщении.

Для организации оперативных выплат страхового возмещения агентство проводит конкурс по отбору банков-агентов, о результатах которого будет сообщено 22 апреля. При этом агентство планирует начать выплаты страхового возмещения вкладчикам банка с 26 апреля. Размер страховой ответственности агентства составит около 5,7 млрд рублей, в том числе порядка 930 млн рублей по счетам юридических лиц, включая малые предприятия и некоммерческие организации.

"Агентство будет осуществлять прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам банка "Нейва" через банки-агенты в течение не менее одного года. Для получения страхового возмещения вкладчику будет достаточно представить в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполнить заявление о выплате возмещения по форме, определенной агентством", - добавили в департаменте.

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у банка "Нейва". По состоянию на 1 апреля по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ. По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 5,6 млрд руб.

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