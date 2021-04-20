Выпуск серийных Aurus планируется начать в мае

"Серийное производство Aurus в Елабуге стартует в мае, проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами", - сказали в министерстве.

В марте сообщалось, что пилотная партия машин серийной оснастки уже выпущена на заводе в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены.

Ранее сообщалось, что стоимость Aurus Senat в базовой комплектации может составить 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).