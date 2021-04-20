"Газпром нефть" построит в Ростовской области комплекс по выпуску 120 тыс. тонн битума

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала реализацию проекта строительства комплекса, который ежегодно будет выпускать порядка 120 тыс. тонн полимерно-битумных вяжущих на терминале "Газпромнефть - битумные материалы" в городе Сальск Ростовской области. Строительные работы будут завершены в III квартале 2021 года, сообщает компания.

"Стратегией развития нашего бизнеса предусмотрено дальнейшее увеличение реализации битумных материалов до более чем 3 млн тонн в год к 2030 году. С запуском современной установки на терминале в Сальске мы начнем уже в этом году производить битумные вяжущие по инновационной для отечественного рынка технологии", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Сырьем для выпуска битумных вяжущих станет высоковязкий гудрон, который производит комплекс переработки нефти "Евро +" Московского НПЗ компании.

В производстве будет использоваться новозеландская технология, которая предусматривает внедрение герметичной системы улавливания тепловых потоков, высокую экологическую безопасность и энергетическую эффективность.

"Определенные проектом современные решения для производства битумов успешно прошли испытания на пилотной установке в Научно-исследовательском центре "Газпромнефть - битумные материалы" в Рязани. Было проведено свыше 200 тестов и разработано более 20 эффективных сырьевых рецептур для производства битумных вяжущих с высокими эксплуатационными свойствами", - добавили в компании.

"Газпромнефть - битумные материалы" - оператор битумного бизнеса "Газпром нефти". Он занимается производством и реализацией битумных вяжущих, его продукция применяется в дорожном строительстве 65 стран мира.