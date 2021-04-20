Профицит внешнеторгового баланса России в январе - феврале упал на 26,9%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - феврале 2021 года сложилось на уровне $19 млрд, что на 26,92% (или $7 млрд) ниже показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $56,6 млрд (-6,4% в годовом выражении), импорт - $37,5 млрд (+9,3%).

В целом внешнеторговый оборот РФ за отчетный период снизился на 0,7% - до $94,2 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54% против 63,6% в январе 2020 года.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,7% (в январе 2020 года - 44,9%).

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского союза в январе - феврале 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе 2020 года - 37,7%), на страны СНГ - 12,4% (11,9%), на страны ЕАЭС - 9,2% (8,4%), на страны АТЭС - 34,1% (33,2%).

Основными торговыми партнерами России в январе - феврале 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $17,4 млрд (-1% к январю - февралю 2020 года), Германия - $7,3 млрд (+1,5%), Нидерланды - $5,3 млрд (-7,2%), Турция - $4,2 млрд (+6,1%), Республика Корея - $4 млрд (+39,2%), США - $4 млрд (+2,8%), Италия - $3,4 млрд (+2,1%), Соединенное Королевство - $2,8 млрд (-1,5%), Польша - $2,4 млрд (-6,7%), Франция - $2,3 млрд (-6,3%).