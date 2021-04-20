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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Twitter обжаловал штраф на 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Соцсеть оштрафовали после появления постов с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Twitter подал жалобу на решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

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"Жалоба на соответствующие решения мирового участка № 422 поступила в суд", - сказали в суде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В начале апреля мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. В отношении них решения суда будут приняты позднее.

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