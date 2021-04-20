Компания " Вимм-билль-данн" в Москве внедрит "зеленые" технологии в сельское хозяйство

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компания " Вимм-билль-данн" в Москве планирует внедрять практики регенеративного сельского хозяйства, которые также помогут снизить выбросы парниковых газов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московские предприятия компании "Вимм-билль-данн", получившей статус промышленного комплекса в 2016 году, станут частью глобальной программы PepsiCo+, которая предполагает до 2030 года внедрение практик регенеративного сельского хозяйства на 3 млн га земель по всему миру. В России компания планирует работать в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов", - сказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, компания работает с поставщиками для повышения качества и эффективности производства сырого молока, что способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства. К 2030 году PepsiCo в России планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года. Имея статус промышленного комплекса московские предприятия компании получают значительные налоговые льготы. С 2016 года им удалось сэкономить порядка 400 млн рублей, эти средства идут на модернизацию производств.

Так, например, для промкомплексов на 80% снижена ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое. Помимо статуса промкомплекса, недавно компания получила статус московского инвестора второй категории, что дает ей право на получение инвестиционного налогового вычета. Теперь предприятие в течение семи лет сможет применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17% с учетом подтверждения статуса через пять лет.

"В 2019 году Царицынский комбинат запустил линию по изготовлению натурального охлажденного сока, а Лианозовский расширил ассортимент продукции и запустил новые линии. Вследствие активного развития предприятия нуждаются в большем количестве сырья. Теперь ежегодно в общей сложности они закупают около 500 тысяч тонн молока, что в среднем превышает показатели 2016 года более чем на 6%", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что деятельность компании неразрывно связана с развитием аграрного сектора в стране и во всем мире, так как сельское хозяйство - это основа деятельности компаний, производящих продукты питания. В планах PepsiCo - внедрение практик "устойчивого земледелия" на всех сельскохозяйственных землях, на которых работают поставщики компании, а это более 3 млн га.

Деятельность компании

Кроме того, компания практикует закупку сельскохозяйственного сырья только из ответственных источников. Ожидается, что это поможет повысить урожайность культур, снизить затраты ресурсов, улучшить состояние почв и снизить воздействие на окружающую среду. На конец 2020 года в 28 странах мира компания уже закупает сырье только из ответственных источников. В мировом масштабе этот показатель достиг 87%.

"Нам важно, чтобы изменение климата не ставило под удар поставки сырья на наши производства, а выращивание сельхозкультур не несло вреда экологии. Мы сможем этого достичь, если объединим усилия и сфокусируемся на качественной трансформации сельского хозяйства. Мы продолжим тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями, нашими поставщиками и ускорим внедрение регенеративных практик, чтобы для фермеров они стали стандартом. Наконец пришло время цифровой революции на фермах, когда биг-дата будет играть такую же важную роль, как и сельхозтехника, а технологии обеспечат устойчивый рост", - поделился главный исполнительный директор PepsiCo Европа Сильвиу Попович.

В России компания также реализует программу тренингов и семинаров для поставщиков сырого молока, которая была запущена в 2012 году. Ее цель - поддержать российских сельскохозяйственных производителей. В 2020 году компания провела 20 тренингов, в которых приняли участие более 600 человек. За все время существования программы ее участниками стали около 5 тысяч специалистов.