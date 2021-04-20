Британский инвестфонд передумал покупать Toshiba

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Японская корпорация Toshiba получила от британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners уведомление о приостановке сделанного им ранее предложения о покупке компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Toshiba.

"В уведомлении CVC Capital Partners сказано, что инвестфонд приостанавливает свое предложение и предлагает нам самим оценить, соответствует ли возможная приватизация Toshiba стратегическим целям нашего менеджмента и совета директоров", - отмечается в сообщении японской компании. Между тем совет директоров Toshiba посчитал, что полученное от CVC Capital Partners предложение не обладает необходимой для рассмотрения информацией, в связи с чем "его невозможно оценить".

14 апреля в отставку ушел президент Toshiba Нобуаки Куруматани. Новым главой корпорации стал экс-председатель совета директоров Сатоси Цунокава. Ушедший в отставку Куруматани ранее подвергся острой критике со стороны ряда акционеров, которые обвинили его в корыстных интересах при попытке провести сделку по продаже корпорации. Он ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners, который собирался купить Toshiba.

Стоимость акций этой корпорации по состоянию на 6 апреля превышала 1,7 трлн иен (почти $16 млрд). С учетом премии британский фонд, как ранее сообщалось, предложил за них более 2 трлн иен (свыше $18 млрд). Покупка могла стать одной из крупнейших сделок такого рода в истории Японии, однако ряд экспертов сочли предложение британского фонда не соответствующим подлинной цене Toshiba.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. В последнее время Toshiba также сотрясал конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.

Фонд CVC Capital Partners был создан в 1981 году. Он располагает, по данным газеты Nikkei, капиталом в размере $117,8 млрд. Известен своими инвестициями, в том числе в компанию, управляющую автогонками "Формула-1". В Японии фонд действует с 2003 года, он вкладывал средства в проекты общественного питания и компанию, управляющую широкой сетью мастерских по ремонту обуви. В минувшем феврале фонд купил часть бизнеса у крупной японской косметической компании Shiseido.