Источник: полеты на курорты Египта не откроются как минимум до конца майских праздников

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полеты из России на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - не будут открыты как минимум до конца майских праздников, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет, - сказал он. - По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет".

При этом 20 апреля заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.