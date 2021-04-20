Госдума приняла во II чтении законопроект о едином реестре НКО, получающих господдержку

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий объединение существующих реестров социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и НКО, которые больше всего пострадали из-за пандемии. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас существуют два реестра - социально ориентированных НКО, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ и получателями субсидий и грантов в рамках федеральных и региональных программ, и НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Эти реестры сформированы в период распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе для предоставления некоммерческим организациям дополнительных мер поддержки, аналогичных мерам поддержки, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (выдача кредитов на льготных условиях, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года, и другие).

После получения соответствующих преференций нет необходимости в ведении двух разных реестров, указывают в правительстве. Законопроект предусматривает формирование единого реестра НКО для повышения эффективности мер их господдержки и налогового стимулирования, говорится в пояснительной записке.

Речь идет не о предоставлении новых льгот, а о техническом объединении реестров, отметила ранее на заседании комитета по бюджету и налогам замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.