Оперштаб заявил, что решение о возобновлении полетов на курорты Египта пока не принималось

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией пока не принимал решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. В случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно, заявили во вторник журналистами в оперативном штабе.

"В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято, о нем будет сообщено дополнительно", - указали в штабе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил журналистам, что чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время. По его словам, о самом решении будет объявлено дополнительно "на другом уровне".

В начале сентября 2020 года авиасообщение между Египтом и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать Египет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы летают в Каир 5 раз в неделю.

