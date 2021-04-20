Госдума приняла закон, уточняющий полномочия ФАС в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Документ инициирован правительством РФ.

Документ дополняет особенности размещения государственного оборонного заказа, перечень разрешенных операций по отдельному счету. Также он направлен на совершенствование контроля (надзора) в сфере ГОЗ в целях повышения эффективности его исполнения, говорится в пояснительной записке. Предусматривается, что обеспечение исполнения госконтракта не требуется в случае осуществления банковского или казначейского сопровождения государственного оборонного заказа при размещении ГОЗ на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры.

ФАС включается в перечень лиц и организаций, которым Федеральное казначейство обеспечивает безвозмездный доступ к сведениям, содержащимся в реестре госконтрактов. Срок исполнения предписания, выданного по результатам проверки, может быть неоднократно продлен ФАС по мотивированным ходатайствам проверяемого лица или его представителя, признанным уважительными. Срок исполнения предписания, выданного по результатам проверки, не может превышать 180 календарных дней. При вынесении определения о продлении срока исполнения предписания по делу о нарушении законодательства в сфере ГОЗ этот срок может быть продлен не более чем на 180 календарных дней. Определение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении подписывается председателем и членами комиссии и в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатайства направляется ответчику по делу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ответчику или его представителю под роспись.

ФАС также наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере ГОЗ запрашивать документы, сведения и пояснения не только госзаказчиков, головных исполнителей, исполнителей, органов власти и их должностных лиц, но также у юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

Вводится положение, согласно которому в целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению законодательства в сфере ГОЗ, ФАС выдает хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере ГОЗ, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. Данное требование подлежит обязательному выполнению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в требовании, который не может составлять менее чем 10 дней с момента его получения.

Документ вступит в силу через 60 дней со дня официального опубликования.