Ростуризм и Google запустили онлайн-энциклопедию про региональные кухни России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ростуризм и Google в рамках проекта Arts&Culture запустили онлайн-энциклопедию про кухни российских регионов "Раскуси Россию", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Это энциклопедия по региональным кухням страны, ее гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре. При поддержке киностудии "Мосфильм", Третьяковской галереи и Государственного Русского музея Google и Ростуризм собрали для онлайн-выставки 65 экспозиций, 36 видеоматериалов и более 1000 изображений о гастрономии и культуре питания в России", - говорится в сообщении.

Кроме того, на русскую кухню можно будет посмотреть глазами героев сказок, классической литературы и известных картин, все это объединено в блоке "Традиции и история", где также собраны материалы о чайной церемонии в России, традиционной русской посуде и таких "культовых кулинарных символах", как самовар и печка, отмечается в сообщении. Кроме того, несколько экспозиций посвящены культуре питания в СССР.

"Гастрономия - важная часть впечатлений, ярких эмоций, которые мы получаем в путешествиях. Здесь есть и свои традиции, и мода, и своя философия, гастрономия - по сути важная часть культуры каждой страны. Я верю, что наш проект даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.