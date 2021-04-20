Авиакомпании смогут получить компенсацию из-за ограничения рейсов в Турцию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании России могут получить компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня, соответствующее обоснование и проект постановления правительства сейчас готовит Минтранс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства", - сообщили в пресс-службе.