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Авиакомпании смогут получить компенсацию из-за ограничения рейсов в Турцию

Минтранс готовит соответствующий проект постановления правительства

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании России могут получить компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня, соответствующее обоснование и проект постановления правительства сейчас готовит Минтранс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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Ограничение полетов в Турцию:

"Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства", - сообщили в пресс-службе.

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