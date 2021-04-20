Дума приняла в I чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на урегулирование отношений в сфере ограничения выбросов парниковых газов, который в том числе вводит для крупнейших эмитентов обязательную углеродную отчетность.

Документ был внесен в Думу в феврале. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие законодательного урегулирования вопросов ограничения выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах".

В связи с этим документ предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 года) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации будут вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе. Как отмечается в пояснительной записке, для установления ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетов о выбросах, а также за отчеты с недостоверной информацией потребуется внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Документ также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен кабмином в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. Законопроект предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.

В рамках механизма проектной деятельности в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов. Согласно законопроекту, углеродные единицы станут новой категорией имущественных прав. Для установления особенностей их налогообложения потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ, отмечают в кабмине. "Дальнейшим развитием данного механизма сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения после принятия законопроекта станет проведение работы на международном уровне по взаимному признанию углеродных единиц", - говорится в пояснительной записке к проекту.