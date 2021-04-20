Представители России примут участие в выставке Expo-2025 в Осаке

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Россия подтвердила участие своих представителей во Всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке. Об этом сообщается во вторник на сайте мероприятия.

Отмечается, что таким образом число подтвержденных стран-участниц достигло 25, куда, помимо России, входят ФРГ, Франция и Бразилия. Между тем организаторы Expo-2025 намерены добиться участия 150 государств, а также 25 международных организаций.

Тема выставки - "Создавая общество будущего для сияющей жизни". Она пересекается с поставленными ООН Целями устойчивого развития до 2030 года и иллюстрирует желание объединить людей для искоренения нищеты, голода, для достижения равенства в обществе и решения задач по улучшению экологии. Согласно предварительным оценкам, выставка привлечет около 28 млн посетителей и принесет экономике Осаки порядка $18 млрд.

В качестве места проведения выбран насыпной остров Юмэсима в Осакском заливе. Он расположен по соседству с выставочным комплексом INTEX Osaka где в 2019 году был организован саммит Группы двадцати. На строительство объектов к Expo-2025 планируется потратить около 125 млрд иен ($1,1 млрд), а эксплуатационные расходы за период проведения составят порядка 80 млрд иен ($730 млн).

Осака уже принимала Expo в 1970 году. Тогда мероприятие проходило спустя шесть лет после токийской Олимпиады на фоне бурного экономического развития страны и появления скоростных автомагистралей, суперэкспрессов "синкансэн" и других технических достижений. Специально для выставки в Осаке построили парк, где главным элементом стала 70-метровая скульптура под названием "Башня солнца", за время проведения экспозиции ее посетили 64 млн человек.

Традиции Всемирных выставок восходят к середине XIX века: первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году, а Париж был ее столицей шесть раз. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.