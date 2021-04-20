Госдума разрешила регистрацию плавучих хранилищ СПГ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдуму во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа (СПГ).

Необходимые изменения предложено внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. Сейчас кодексом предусмотрено, что в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах, если возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет.

Как указано в пояснительных материалах, президентом РФ Владимиром Путиным ранее было "поручено проработать вопрос о создании на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа". Соответствующие решения были приняты и правительством РФ. В частности, были утверждены комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" и план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области".

В связи с этим были подготовлены изменения в Кодекс торгового мореплавания, предусматривающие регистрацию в РМРС плавучих хранилищ сжиженного природного газа.

Страховые тарифы без льгот

Другим законопроектом также предлагается не применять к судам, используемым для хранения и перевалки СПГ, пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей - работодателей членов экипажей судов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ.

Документ является спутником к другому законопроекту, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа.

Поправками в НК предполагается, что к судам, используемым для хранения и перевалки СПГ в морских портах Российской Федерации, не применяются пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты, иные вознаграждения членам экипажей судов, которые зарегистрированы в РМРС, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, в отношении данных выплат и вознаграждений. Устанавливается правовое регулирование в части неприменения пониженных тарифов страховых взносов аналогичное тому, которое используется к судам, используемым для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах РФ.

Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование позволит регистрировать суда, используемые для хранения и перевалки газа в РМРС, без ущерба для бюджетов различного уровня.