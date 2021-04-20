Диапазон дивидендов "Татнефти" за 2020 год может оказаться шире 25-31 рубля за акцию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Менеджмент "Татнефти" готовит рекомендации по дивидендам за 2020 год, они могут быть рассмотрены советом директоров на заседании 28 апреля. Расчетные дивиденды могут выйти за диапазон 25-31 рубля за акцию. Такое мнение высказал помощник генерального директора "Татнефти" по корпоративным финансам Василий Мозговой на организованной "ВТБ Капиталом" конференции с инвесторами.

"Мы как менеджмент готовим информацию для совета директоров, и все вводные, в том числе прибыль, вам известны. 28 апреля ожидаем рекомендацию совета директоров по дивидендам общему собранию акционеров", - сказал он. Комментируя возможный диапазон дивидендов за 2020 год, рассчитанный аналитиками как 25,3-31,3 рубля за акцию, Мозговой отметил: "Мы цифры стараемся не комментировать, но из нашего понимания диапазон [дивидендов] шире. У аналитиков разные оценки применяются".

Мозговой также повторил, что пересмотр дивидендной политики пока не планируется. Исходя из нее, компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше.