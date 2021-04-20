В Москве планируют до конца года разработать гранты для анимационных студий

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют до конца 2021 года разработать гранты для анимационных студий. Об этом сообщил во вторник замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Железняков.

"Отдельно мы прорабатываем - я надеюсь, что в этом году реализуем - гранты анимационным студиям. Этот грант направлен на поддержку анимационных компаний, как крупных, так и начинающих. Для того, чтобы все больше и больше качественного контента поступало на рынок, и для того, чтобы экономические показатели этих предприятий только росли", - сказал он на круглом столе фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва". Объем поддержки и условия ее получения пока не уточняются.

Железняков рассказал, что для представителей креативных индустрий, к которым относятся и анимационные студии, действует несколько видов финансовой поддержки. В частности, это льготное кредитование, которое позволяет столичным предпринимателям снизить процентную ставку по уже взятым займам или оформить новые кредиты на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка 6% действует по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 года, 8% - по льготным "стабилизационным" кредитам, оформленным после 15 апреля 2020 года. Также доступен механизм выдачи компаниям поручительств: задействовано более 70 банков-партнеров, размер поручительства - до 70% от суммы, требующей обеспечения.

Помимо этого, предприниматели столицы могут воспользоваться 17 видами субсидий, которые предлагает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.