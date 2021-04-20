"Татнефть" может рассмотреть buy back как постоянную программу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Татнефть" допускает проведение программы обратного выкупа акций в будущем на постоянной основе, при этом конвертация привилегированных акций в обыкновенные не рассматривается. Такое мнение высказал помощник генерального директора "Татнефти" по корпоративным финансам Василий Мозговой, выступая на конференции с инвесторами, организованной "ВТБ капиталом".

"Пока таких планов [по конвертации нет]. Дисконт по привилегированным акциям по отношению к обыкновенным практически исчез. Мы в данный момент не рассматриваем такую опцию", - сказал Мозговой. При этом он отметил, что ранее компания действительно обсуждала такие планы на фоне существовавшего дисконта. При этом, скорее рассматривался выкуп, поскольку сами привилегированные акции не являются конвертируемыми.

Мозговой в очередной раз не исключил, что компания может применить buy back в будущем. "Но для нас важно определить место этой программы в идее возврата средств акционерам. Для нас важно, чтобы она носила постоянный характер, а не краткосрочные выкупы. Пока такого решения о проведении выкупа акций нет", - сказал он.