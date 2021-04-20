Москва подала заявку на получение статуса мировой столицы дизайна в 2024 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы подали заявку на присвоение городу статуса "Мировая столица дизайна" в 2024 году. Об этом сообщил во вторник замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Железняков.

"В этом году нами была подана заявка на присвоение Москве статуса "Мировая столица дизайна" в 2024 году. Это значимое мировое событие, и надеемся, что те усилия, которые мы приложили для формирования заявки вместе с экспертным сообществом, принесут результат. Это будет огромным драйвером для развития индустрии дизайна в Москве и России в целом", - сказал он на круглом столе фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва".

По его словам, также совместно со столичным комитетом по туризму прорабатывается цифровой сервис "Модная карта Москвы". Он будет включать в себя карту шоурумов и магазинов столичных брендов с уже готовыми авторскими маршрутами. Сервис направлен на популяризацию столичных брендов и помощь жителям столицы и гостям города в планировании шоппинга.

"Мировая столица дизайна" - проект Мировой организации дизайна, в рамках которого городу-победителю присваивается статус столицы мирового дизайна сроком на два года. В 2020 году этот статус получил французский Лилль.