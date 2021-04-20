Клиринговая сессия на валютном рынке Мосбиржи стартовала в 15:44 мск

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московская биржа восстановила возможность совершения операций по вводу и выводу денежных средств. Клиринговая сессия на валютном рынке, которая была перенесена из-за системы мониторинга, стартовала в 15:44, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", - отметили там, добавив, что клиринг завершен, а функция ввода и вывода средств восстановлена.

Ранее сообщалось, что клиентам Мосбиржи были временно недоступны операции по вводу и выводу денежных средств. Из-за сбоя площадка также перенесла время клиринга на валютном рынке.

Московская биржа - торговая площадка, которая предоставляет российским и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам финансового рынка и их клиентам возможность совершения сделок с акциями, облигациями, паями, производными финансовыми инструментами, валютой, государственными ценными бумагами и товарами. Мосбиржа объединяет различные по обращающимся инструментам и системе организации торговли и расчетов рынки, среди них - фондовый, срочный, валютный и денежный рынки, а также рынок стандартизированных производных финансовых инструментов, товарный и рынок драгметаллов.