На выставке "Релавэкспо" в Чувашии обсудят цифровую трансформацию в электроэнергетике

ЧЕБОКСАРЫ, 20 апреля. /ТАСС/. Более 900 специалистов, производящих и потребляющих электротехническое оборудование, обсудят цифровую трансформацию в электроэнергетике в рамках Международной научно-практической конференции и выставке "Релавэкспо", открывшихся во вторник в Чебоксарах. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

"Конференция и выставка "Релавэкспо" заслужили признание в профессиональной среде специалистов всех субъектов электроэнергетики. В Форуме принимает участие более 900 специалистов из 293 компаний, занимающихся разработкой, проектированием, производством и эксплуатацией релейной защиты и автоматики, промышленной автоматики и автоматических систем управления технологическими процессами" - цитирует пресс-служба министра промышленности и энергетики Чувашии Евгения Герасимова.

В рамках мероприятия на площадке пройдет расширенное техническое совещание производителей систем релейной защиты с участием специалистов эксплуатирующих организаций энергетических компаний. Кроме того, участники смогут посетить электротехнические предприятия Чебоксар, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Центр кибербезопасности в энергетике, а также учебные заведения, готовящие рабочие и инженерные кадры для предприятий энергетики и электротехники.

"Параллельно с конференцией проводится выставка электротехнической продукции, где участники могут ознакомиться с последними достижениями промышленности в области релейной защиты и автоматизации. Продлится она до 23 апреля", - добавили в пресс-службе.