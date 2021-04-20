В Магаданской области обнаружили крупное медно-порфировое месторождение

МАГАДАН, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) подтвердили перспективы обнаружения крупного медно-порфирового месторождения на территории Магаданской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"По результатам буровых работ на Приохотской перспективной площади в Магаданской области было обнаружено мощное промышленное медно-порфировое рудное тело протяженностью более 600 метров. Ресурсный потенциал изучаемой площади в Магаданской области составил 9,8 млн тонн меди", - говорится в сообщении.

Данные для изучения нового месторождения были получены на основании фактических материалов, собранных летом 2020 года в ходе полевых геолого-геофизических работ, в которых принимали участие сотрудники и студенты Уральского горного университета. По мнению ученых, медно-порфировые оруденения являются наиболее перспективными для создания минерально-сырьевой базы руд цветных и благородных металлов в России в целом и Магаданской области в частности.

"Всего за год совместных работ ученым и производственникам удалось существенно нарастить информацию о минерально-сырьевой базе Магаданской области и получить практическое подтверждение ее огромного потенциала", - приводит пресс-служба слова ректора университета Алексея Душина.