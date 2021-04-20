Главной темой ПМЭФ-2021 станет "Снова вместе. Экономика новой реальности"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году станет "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий, говорится в сообщении организаторов форума.

"В основной деловой программе ПМЭФ-2021 более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах форума - таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи", - сообщается в пресс-релизе.

Ключевой трек деловой программы получит название "Объединяя усилия ради развития" и будет посвящен вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству. В рамках этого направления состоятся дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии коронавируса, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка и устойчивости национальных систем здравоохранения. Сессии второго трека посвящены национальным целям развития, охватывая вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России и формирования научно-технического пространства в РФ. Кроме того, участники мероприятий второго тематического направления обсудят развитие финансового рынка, формирование экономики замкнутого цикла и функционирование системообразующих отраслей.

Третий тематический блок "Технологии, расширяющие горизонты" посвящен темам международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, а также цифровизации здравоохранения и техноэтике. Участникам деловых сессий четвертого трека "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" предстоят дискуссии о культурных кодах новой реальности, сотрудничестве в международных образовательных проектах, новых навыках сотрудников и модели занятости в мире после пандемии. Также на ПМЭФ-2021 пройдут сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

"Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности - это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития. После долгого перерыва ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате, и, безусловно, площадкой построения диалога для реализации новых партнерских проектов", - заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий оргкомитет по подготовке и проведению форума.

В рамках ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги, в которых примут участие представители бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Финляндии, Японии, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также диалог "ЕАЭС - АСЕАН".

Другие мероприятия

Помимо основной деловой программы, в рамках ПМЭФ-2021 запланировано проведение Российского форума малого и среднего предпринимательства, Молодежного форума, мероприятий по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, Регионального консультативного форума B20, Форума креативного бизнеса и форума "Лекарственная безопасность". Кроме того, на полях форума состоятся мероприятия по арктической и африканской повестке.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.