Госдума в I чтении одобрила снижение процентов пенсионных взносов для IT-компаний

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний.

Согласно действующему законодательству, для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, с 2011 года по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%.

Законопроектом предлагается установить для них, начиная с 2021 года, "бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6,0%".

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на поддержку IT-отрасли. Инициатива также устанавливает, начиная с 2021 года, бессрочный тариф пенсионных страховых взносов в размере 6% для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

По оценке кабмина, принятие законопроекта повлечет увеличение объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов Пенсионного фонда РФ в 2021 году на 5,99 млрд рублей, в 2022 году - на 6,4 млрд рублей, в 2023 году - на 6,84 млрд рублей.