Более трети опрошенных россиян высказались против полной отмены наличных

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более трети россиян (41%) высказались против полной отмены наличных денег. Так, 31% респондентов заявили, что будут абсолютно недовольны, если останутся только безналичные платежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково.

"Более трети россиян в случае полной отмены наличных денег будут абсолютно недовольны. При этом, если отменят безналичную оплату, в такой же степени недовольных будет в два раза меньше (15%)", - говорится в исследовании.

Всего на текущий момент платежные карты есть у 87% жителей России. Этот показатель за последние четыре года вырос на 12% пунктов (75% в 2017 году). Среди россиян, не имеющих банковских карт, большинство не планируют их получать, а около половины из них считают, что условиях банков невыгодны. Согласно результатам исследования, ключевыми барьерами для оформления карты являются привычка использовать наличные (36%), а также недоверие к банкам (31%).

Также аналитики выяснили, что дебетовая карта остается для россиян - держателей банковских карт основным платежным инструментом. Кредитными картами владеют 18%, для 5% держателей такой тип карт является основным. Карта рассрочки является основной для 1% опрошенных. Вместе с этим в исследовании отмечается, что пользователи кредиток тратят больше, чем владельцы дебетовых карт.

Важным критерием для россиян при использовании платежных карт являются комиссии. Так, 9% опрошенных заявили, что готовы отказаться от безналичных платежей в случае любого увеличения тарифов за обслуживание. Также значительное количество россиян могут отказаться от использования банковских карт, если будут введены комиссии за каждую транзакцию.

Опрос проводился в не менее чем 140 населенных пунктах 70 регионов России. Репрезентативная выборка составляет 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.