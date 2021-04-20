Минцифры предлагает закрепить в правовом поле угрозу подмены номера

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минцифры подготовило проект постановления правительства "О внесении изменения в правила централизованного управления сетью связи общего пользования", которым предлагается закрепить в правовом поле угрозу подмены абонентского номера. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что для рассмотрения вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров, была создана межведомственная рабочая группа.

"Проектом предлагается дополнить перечень угроз безопасности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования угрозой подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента при осуществлении голосового соединения в сети связи или сети передачи данных с целью распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма и иной информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", - говорится в документе.

Отмечается, что целью проекта является закрепление указанной угрозы в правовом поле.

По словам замглавы Минцифры Олега Иванова, сейчас угроза подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента ни в каком виде не закреплена на законодательном уровне. "Когда из-за рубежа приходит звонок с московского номера, оператор, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, в соответствии ФЗ "О связи", обязан передавать в сеть связи другого оператора связи, участвующего в установлении телефонного соединения, в неизменном виде абонентский номер. Соответственно, оператор и передает такой вызов как московский звонок. Введение в правое поле в явном виде угрозы подмены номера позволит Роскомнадзору на законных основаниях в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования обязать операторов не пропускать вызовы с подменой абонентского номера или уникального кода идентификации абонента", - цитирует слова Иванова пресс-служба министерства.