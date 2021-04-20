Минэнерго снизило прогноз по добыче и экспорту газа к 2035 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минэнерго России при внесении правок в проект Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года пересмотрело прогнозы по объему добычи и экспорта газа к 2035 году в сторону понижения. Это следует из текста последней редакции Генсхемы, с которым ознакомился ТАСС.

Так, по новым прогнозам министерства, добыча газа к 2035 году составит от 838 млрд куб. м до 1,048 трлн куб. м. В предыдущей редакции документа этот показатель был в диапазоне от 847 млрд куб. м до 1,055 трлн куб. м. При этом прогнозы по объему добычи газа к 2025 году практически не изменились и в последней редакции проекта Генсхемы составили 775-883 млрд куб. м против 775-888 млрд куб. м в предыдущей редакции.

Прогноз по экспорту газа к 2025 году также остался практически на предыдущем уровне 299-356 млрд куб. м в последней редакции проекта Генсхемы против 299-361 млрд куб. м в ее предыдущей версии. Но показатели по экспорту в 2030 году и в 2035 году были снижены до 330-455 млрд куб. м и 330-472 млрд куб. м соответственно. В предыдущей версии Генсхемы экспорт российского газа в 2030 году ожидался на уровне 339-463 млрд куб. м, в 2035 году - 339-480 млрд куб. м. Суммарный объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации к 2035 году может составить 88,2-156,5 млрд куб. м в зависимости от сценария (ранее этот показатель прогнозировался на уровне 88,7-155,7 млрд куб. м).

Как сообщил ТАСС источник в отрасли, последняя редакция Генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года будет обсуждаться в Минэнерго 21 апреля.