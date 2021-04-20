"Ростелеком" и "Мегафон" ожидают решения ФАС по вхождению "Вымпелкома" в СП по 5G

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компании ожидают решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вхождению "Вымпелкома" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.) в совместное предприятие (СП) "Ростелекома" и "Мегафона" по 5G - в ООО "Новые цифровые решения". Об этом на "Дне инвестора" сказал президент "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Идет работа и взаимодействие с операторами, мы по-прежнему считаем необходимым и важным интегрировать наши усилия. Только сегодня состоялся совет директоров нашего совместного предприятия, которое мы создали с компанией "Мегафон" (ООО "Новые цифровые решения" - прим. ТАСС). Мы сейчас ожидаем положительного заключения ФАС о вхождении в капитал этой компании "Вымпелкома", компания открыта для вхождения других операторов, в том числе небольших, и мы это тоже учитываем, не только большая четверка сегодня работает на рынке, но есть и региональные игроки <…>, конечно, для них должны быть созданы тоже необходимые условия", - сказал он.

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