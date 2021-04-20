Экотехнопарк "Центральный" в Тамбовской области признали приоритетным инвестпроектом

ТАМБОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Проект строительства экотехнопарка "Центральный" по сбору и утилизации отходов, реализация которого оценивается в 2 млрд рублей, признали приоритетным инвестиционным проектом Тамбовской области. Соответствующее решение приняли на заседании межведомственного совета по инвестиционной политике региона, сообщает во вторник пресс-служба администрации Тамбовской области.

"Строительство экотехнопрка "Центральный" признано приоритетным инвестиционным проектом для Тамбовской области. Построить его планируется на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района. Расстояние до ближайшей границы поселения - порядка 5 км при разрешенных санитарными нормами 1 000 метров, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект экотехнопарка получил высокую оценку экспертов федерального уровня, в том числе руководителя ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, после чего его внесли в территориальную и федеральную схемы обращения с ТКО.

Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил ТАСС, что регион рассчитывает получить государственную поддержку на строительство экотехнопарка, стоимость которого составляет порядка 1,98 млрд рублей, из которых 800 млн рублей намерена взять на себя область, а более 1 млрд рублей рассчитывают привлечь за счет внебюджетных средств. Инвестором проекта готова выступить "Тамбовская сетевая компания", которая является регоператором по сбору мусора в области.

В состав экотехнопарка "Центральный" войдет завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 4-5 классов опасности мощностью 300 тысяч тонн в год и полигон захоронения отходов мощностью 240 тысяч тонн в год. На новом полигоне планируется установка дренажной системы, а также использование геосинтетического материала для обеспечения защиты почвы, поверхностных и грунтовых вод. Реализовать проект планируется до 2024 года, в экотехнопарке будет создано 200 рабочих мест. Налоговые поступления за период с 2023 по 2038 год в федеральный бюджет составят 2,029 млрд рублей, в областной - 323,3 млн рублей.